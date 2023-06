(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie knicke im heutigen Handel ein. Mit einem Minus von aktuell sechs Prozent führe der Titel die Liste der größten Verlierer im MDAX an. Denn wegen einer weiter ausbleibenden Erholung der Preise für Kalidünger werde der Düngerkonzern aus Kassel pessimistischer für das laufende Jahr und senke seine Gewinnprognose.Die jüngsten Preisentwicklungen etwa im wichtigen Markt Brasilien sowie die Kaufzurückhaltung der Kunden hätten das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belastet, habe der Konzern am Mittwoch überraschend mitgeteilt.Erst wenn der Markt in Brasilien wieder in Schwung komme, würden klarere Prognosen für das Gesamtjahr möglich. Sollte es allerdings keine Preiserholung geben, dann ergäbe sich 2023 ein operativer Gewinn von rund 0,8 Mrd. Euro. Erst im Mai habe Konzernchef Burkhard Lohr den Ausblick reduziert und dabei einen Gewinnrückgang auf 1,15 bis 1,35 Mrd. Euro prognostiziert, nach einem Rekordwert von 2,4 Mrd. Euro im vergangenen Jahr. Analysten hätten für 2023 zuletzt im Durchschnitt 1,2 Mrd. Euro auf dem Zettel gehabt.K+S habe allerdings auch betont, mit einer Preiserholung im zweiten Halbjahr zu rechnen.Aktuell ist aber erst einmal Geduld gefragt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link