Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (04.10.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - K+S: Mittelfristige Rally - ChartanalyseDie K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) markierte am 19. April 2022 nach einer steilen Rally ein Hoch bei 36,45 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zu einer ausführlichen Korrekturbewegung gekommen. Die Aktie sei auf ein Tief bei 17,52 EUR und damit fast auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch und auf das log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung ab September 2020 bei 17,23 EUR zurückgefallen. Dort sei die Aktie am 26. September nach oben gedreht.Nach dem Pullback an den gebrochenen kurzfristigen Abwärtstrend habe die K+S-Aktie die Chance auf eine mittelfristige Rally. Kurzfristig könnte die Aktie noch an den Abwärtstrend seit April bei aktuell 22,49 EUR ansteigen. Gelinge der Aktie dann auch ein Ausbruch über diesen Trend, wäre eine weitere Rally in Richtung 24,95-25,86 EUR und später 36,45 EUR möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 17,23 EUR abfallen, müsste kurzfristig mit weiteren Abgaben in Richtung 15,02 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 04.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:20,16 EUR +3,92% (03.10.2022, 17:44)