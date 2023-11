Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktie von K+S sei im gestrigen Handel ein kräftiger Kurssprung gelungen. Nach Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal und der Bestätigung der Prognose hätten sich mittlerweile zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet. Die Mehrheit davon sei für die Anteile des Düngemittelriesen zuversichtlich gestimmt.So habe etwa die US-Bank JP Morgan die Einstufung für K+S auf "overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe einen Tick über den Erwartungen gelegen, habe Analyst Chetan Udeshi am Dienstagmorgen nach Quartalszahlen geschrieben. Auch im Hinblick auf die neue Ausschüttungspolitik des Kalikonzerns sehe er kaum Anlass für größere Kursreaktionen.Noch zuversichtlicher sei indes Jefferies gestimmt. So habe Analyst Charlie Bentley die Einstufung für den MDAX-Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) des Düngerkonzerns habe die Markterwartung und die Schätzung des Analysehauses übertroffen. Der Umsatz habe ihn zwar enttäuscht, liege aber über dem Konsens.Weiterhin pessimistisch sei hingegen die UBS. Analystin Priyanka Patel habe in einer ersten Reaktion am Dienstag die Einstufung für K+S auf "sell" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Düngerkonzern habe beim operativen Ergebnis (EBITDA) die Markterwartung deutlich übertroffen. Dabei habe das Unternehmen von der starken Nachfrage in Brasilien profitiert. Im Schlussquartal habe es bislang keinen ähnlichen Aufschwung gegeben und die Preise seien seit Anfang Oktober stabil geblieben.Vor einem Neueinstieg sollte zunächst abgewartet werden, ob aus der jüngsten Gegenbewegung auch tatsächlich ein nachhaltiger Erholungstrend oder doch wieder nur ein Strohfeuer wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 15.11.2023)Mit Material von dpa-AFX