K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn notiere die Aktie von K+S zwar immer noch rund fünf Prozent im Minus. Doch die charttechnische Lage hat sich zuletzt deutlich verbessert. Erstmals seit September 2023 handelt das Papier wieder über der 50-Tage-Linie. Alles entscheidend dürften aber die Quartalszahlen am Donnerstag sein, der Markt rechnet mit viel Volatilität.Nicht nur die 50-Tage-Linie bei 13,08 Euro hat die Aktie von K+S zuletzt übersprungen, sondern auch das Februar-Hoch bei 13,37 Euro sowie das Zwischenhoch aus dem Januar bei 13,51 Euro. Diese frischen Kaufsignale nutz das Papier am Montag gleich, um weiter zu steigen.Das nächste Ziel, welches rein psychologischer Natur ist, ist die 14-Euro-Marke. Darauf folgen mit dem Jahreshoch bei 14,43 Euro und dem Dezember-Hoch bei 14,89 Euro zwei charttechnisch relevante Marken. Sollte K+S den Sprung über diese Hürden schaffen, sollte zumindest ein mittelfristiger Boden eingezogen sein.Auch wenn der Kurs sich zuletzt stabilisiert hat, kann sich das schon am Donnerstag wieder ändern, wenn das Rohstoffunternehmen die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Derzeit beträgt die durch den Optionsmarkt implizierte Volatilität rund 8,5 Prozent, am Freitag lag sie noch bei knapp über neun Prozent. Ein Kurssprung in Richtung 15-Euro-Marke käme also genauso wenig überraschend wie ein Absturz in Richtung zwölf Euro.Anleger sollten aufgrund dessen vorerst an der Seitenlinie bleiben und die Quartalszahlen beziehungsweise die Kursreaktion darauf abwarten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: K+S.