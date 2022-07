Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) weiterhin zu kaufen.Die Preise für viele wichtige Agrarprodukten wie Weizen oder Mais würden auf hohen Niveaus verharren. Dementsprechend bleibe auch die Nachfrage nach Düngemitteln wie etwa Kali robust. Da gleichzeitig mit Uralkali und Belaruskali zwei weltgrößten Kaliproduzenten beim Export stark eingeschränkt seien, seien auch die Kalipreise weiterhin historisch teuer.So würden diese beispielsweise in den USA auf dem zweithöchsten Stand der Geschichte verharren. In den vergangenen Wochen sei es zu kleineren Korrekturen gekommen, eine nachhaltige Trendwende zeichne sich aber noch nicht ab. Und beim Blick auf die verschiedenen Prognosen der Experten erscheine eine zeitnahe Normalisierung des Kalimarktes eher wenig wahrscheinlich.Denn selbst im Falle eines positiven Szenarios würde es wohl bis etwa 2026 dauern, bis das globale Kaliangebot des Jahres 2021 wieder erreicht werden könne. Gehe der Konflikt in der Ukraine hingegen weiter und würden die Sanktionen dann dementsprechend aufrechterhalten, so sei eine Rückkehr auf das 2021er Niveau in absehbarer Zeit praktisch unmöglich.Die Aktie bleibt daher ein Kauf (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu K+S. (Analyse vom 14.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link