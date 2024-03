Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,14 EUR +2,90% (06.03.2024, 15:27)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,155 EUR +2,77% (06.03.2024, 15:14)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (06.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits seit vielen Monaten würden die Produzenten K+S, Mosaic und Nutrien unter der schwachen Entwicklung der Kalipreise leiden. Diese seien 2022 im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine aufgrund von Nachfragesorgen stark gestiegen, da Russland und Weißrussland wichtige Produzenten seien. Anschließend seien sie aber kräftig gefallen - und würden seitdem auf niedrigem Niveau verharren.So hätten sich die Kalipreise sowohl in den USA als auch im wichtigen Markt Brasilien in den vergangenen Wochen kaum bewegt. Während etwa im Corn Belt der Vereinigten Staaten für eine Tonne Kali knapp 380 Dollar auf den Tisch gelegt werden müssten, seien es in Brasilien derzeit 290 Dollar.Blicke man auf das, was die Produzenten für den weiteren Jahresverlauf prognostiziert hätten, so gebe es wenig Grund für Optimismus. So rechne etwa Nutrien allenfalls mit einem leichten Wachstum für 2024. Bei der Kaliproduktion würden die Kanadier von einer Spanne zwischen 13,0 und 13,8 Millionen Tonnen ausgehen. Im vergangenen Jahr habe die Förderung bei 13,2 Millionen Tonnen gelegen.Mosaic habe von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld gesprochen und daher auch angekündigt, die Förderung in der Mine Colonsay als Reaktion auf die niedrigeren Preise zu drosseln.Solange die Kalipreise in den wichtigsten Agrarstaaten keinerlei Erholungstendenzen zeigen würden, dürfte es auch für die Papiere von K+S, Nutrien und Mosaic äußerst schwierig werden, eine nachhaltige Trendwende einzuleiten. Aktuell würden sich alle Kali-Titel in schwacher charttechnischer Verfassung präsentieren.Trotz der günstigen Bewertung aller drei Akten drängt sich daher derzeit weiterhin kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link