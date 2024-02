Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,025 EUR +0,04% (16.02.2024, 10:15)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,98 EUR -0,35% (16.02.2024, 10:00)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (16.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kursverlauf der Aktie von K+S sei auch im laufenden Jahr sehr enttäuschend. Die MDAX-Titel würden nach wie vor unter der schwachen Entwicklung der Düngemittelpreise rund um den Globus leiden. Zudem sei das Sentiment für nahezu sämtliche Aktien aus der Agrarbranche derzeit relativ mau.Immerhin bestehe am Markt zumindest etwas Hoffnung auf Besserung im weiteren Jahresverlauf. So habe etwa Jefferies-Analyst Charlie Bentley im Rahmen seiner jüngsten Branchenstudie erklärt, dass sich zwar zuletzt die Senkung der Erwartungen im Agrarchemiesektor fortgesetzt habe, es aber bei den Experten auch durchaus Hoffnung auf einen Aufschwung im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres geben würde. Er habe aber auch betont, dass die größten Herausforderungen angesichts der schwachen Rohstoffpreisaussichten wohl weiterhin auf Düngemittelhersteller wie K+S warten würden. Das Analysehaus Jefferies habe daher die Einstufung für K+S auf "hold" belassen.Bereits zuvor habe die DZ BANK das Kursziel für die Düngemittel-Aktie von 17,50 auf 16,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "halten" belassen. Die Resultate des Düngemittelkonzerns sollten im Rahmen der Markterwartungen ausfallen, so Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung eines mittlerweile negativer eingeschätzten Rahmendatenkranzes für den Kalipreis der Jahre 2024 und 2025 habe er jedoch seine Prognosen reduziert."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Das Sentiment für Düngemittelproduzenten an der Börse sei unverändert schlecht. Auch das Chartbild mache aktuell wenig Mut.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link