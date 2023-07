Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,965 EUR -1,78% (05.07.2023, 10:59)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,99 EUR -1,66% (05.07.2023, 10:47)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (05.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Guter Deal für K+S. Mit der Übernahme der südafrikanischen Industrial Commodities Holdings würden sich dem deutschen Bergbauunternehmen vielversprechende Möglichkeiten im südlichen und östlichen Afrika eröffnen. Charttechnisch deute sich bei der Aktie nach einem langen Abwärtstrend endlich eine Bodenbildung an.Das nordhessische Unternehmen K+S habe den Kauf von 75 Prozent am Düngemittelgeschäfts Industrial Commodities Holdings (ICH) abgeschlossen. K+S sehe darin eine Möglichkeit, das Kerngeschäft weiter auszubauen und seine Position auf dem afrikanischen Markt zu stärken.Die Übernahme dürfte der Aktie Rückenwind verleihen. Nach einem monatelangen Kursrückgang sei es der Aktie am Freitag gelungen, die Oberseite des seit März aktiven Abwärtstrendkanals hinter sich zu lassen, was weitere Käufer anziehen sollte.Mit der Übernahme schaffe K+S vielversprechende Perspektiven für die Zukunft. Charttechnisch habe die Aktie den Abwärtstrend verlassen. Mutige Anleger greifen zu und sichern sich mit einem Stopp bei 15,66 Euro ab, so David Schenk von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link