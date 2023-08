Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (07.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für K+S: Die Kalipreise im wichtigen brasilianischen Markt hätten sich in der vergangenen Woche erneut erholen und ein weiteres Stück von den Mehr-Monats-Tiefs lösen können. Auch in einigen Teilen der USA seien die Preise wieder etwas geklettert, wenn auch nicht in allen. Die K+S-Anteile könnten daher ihre Gegenbewegung weiter fortsetzen.Schließlich hätten in der vergangenen Handelswoche auch die Aussagen des kanadischen Konkurrenten Nutrien geholfen. So wolle der Kaliriese Investitionen in die Steigerung der Produktion auf Eis legen, was dem aktuell schwachen Kalimarkt natürlich nachhaltig helfen dürfte.Im heutigen Handel könnte den Anteilscheinen des Düngemittelproduzenten eine Heraufstufung aus dem Hause der Privatbank Berenberg nach oben helfen. So weise auch deren Analyst Aron Ceccarelli darauf hin, dass nun vermutlich eine Erholung der Kali-Preise bevorstehe. Daher laute seine Einschätzung nun "buy". Zuvor habe er die MDAX-Titel mit "hold" eingestuft. Darüber hinaus habe er das Kursziel deutlich von 16,70 auf 22,00 Euro angehoben, was nun 25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Seiner Ansicht nach sollten nach der jüngsten Gewinnwarnung für das laufende Jahr weitere Korrekturen nicht nötig sein. Er habe betont, dass es von den nordamerikanischen Konkurrenten Mosaic und Nutrien zuletzt positive Kommentare zur Nachfragebelebung gegeben habe, was K+S helfen sollte.Daher können Mutige mit einem langen Atem weiterhin das derzeit sehr günstige Bewertungsniveau des profitablen Konzerns mit solider Bilanz zum Einstieg nutzen, so Thorsten Küfner. So habe sich das ausgewiesene Eigenkapital zuletzt auf 6,9 Milliarden Euro belaufen, während der Börsenwert aktuell lediglich 3,5 Milliarden Euro betrage. Der Stoppkurs sollte bei 14,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link