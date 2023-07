Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,40 EUR +0,34% (17.07.2023, 18:47)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,455 EUR +0,73% (17.07.2023, 17:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (17.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für den deutschen Düngemittelhersteller von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Im zweiten Quartal dürfte das Unternehmen den Tiefpunkt der Gewinnentwicklung im Geschäftsjahr 2023 erreicht haben, so Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie.Trotz der Kursziel-Erhöhung liege Warburg Research immer noch knapp unter dem durchschnittlichen Zwölfmonatskursziel aller von Bloomberg befragten Analysten. Dieses befinde sich bei 20,20 Euro.Zudem rate, trotz des Einbruchs der K+S-Aktie um rund 60 Prozent seit dem Mehrjahreshoch im April 2022 bei 36,45 Euro, keiner der Experten zum Verkauf. Neun von ihnen würden die Rohstoff-Aktie mit "buy" einstufen, die übrigen elf mit "hold".Aus charttechnischer Sicht sei der Optimismus der Analysten begründet. Denn auf dem Wochenchart habe die 200-Tage-Linie bei 14,28 Euro gehalten. Zudem habe K+S keine Woche negativ beendet, seitdem der Kurs an dieser wichtigen Unterstützung abgeprallt sei.Typischerweise ermögliche dieses zunächst den Anstieg bis zur psychologisch wichtigen 18-Euro-Marke. Anschließend stehe der Aktie die horizontale Widerstandszone im Bereich von 18,31 Euro gegenüber. Schaffe K+S den Sprung über diesen, sollte der Weg bis zur 50-Wochen-Linie bei 19,60 Euro frei sein.Das Gesamtbild bei K+S helle sich auf. Zwar muss das Unternehmen auch operativ die Trendwende bestätigen, doch Mutige können eine erste Position mit einem Stoppkurs bei 14,20 Euro eingehen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link