Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (17.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Dünger- und Salzkonzern K+S wolle sein Verbundwerk Werra mit Standorten in Hessen und Thüringen neu ausrichten. Dafür sollten die beiden Fabriken Wintershall im hessischen Heringen sowie Unterbreizbach in Thüringen umgestellt werden auf eine trockene Aufbereitung, wie das Unternehmen am Montag bekannt gegeben habe. Ein neues Abbauverfahren solle zudem eine höhere Ausbeute und Raum für die Lagerung von Rückständen bieten. "Wir eröffnen unserem Verbundwerk Werra eine langfristige Zukunftsperspektive bis zum Jahr 2060 und stärken die Wettbewerbsfähigkeit des Werkes", habe Konzernchef, Burkhard Lohr, erklärt.Insgesamt seien rund 4550 Menschen im wichtigsten Kali-Werk des Unternehmens beschäftigt. Die Umstellung solle unter anderem ermöglichen, dass das Unternehmen künftig Rohsalz nutzen könne, das bisher zur Stabilisierung in den Gruben verblieben sei. Die beiden Fabriken Unterbreizbach und Wintershall wolle K+S bis 2026/27 zudem auf ein trockenes Aufbereitungsverfahren umstellen. Mit den dabei entstehenden trockenen Rückständen sollten Hohlräume, die beim Abbau unter Tage entstünden, verfüllt werden. Nach 2027 wolle K+S zudem keine salzhaltigen Abwässer mehr aus der Produktion in die Werra einleiten.Die Maßnahmen sollten nach Unternehmensangaben dafür sorgen, dass die Lagerstätte in Hessen bis 2060 wertschöpfend genutzt werden könne. Die Laufzeit in Unterbreizbach verlängere sich dadurch zudem voraussichtlich um acht Jahre bis 2040, habe das Unternehmen erklärt. Die Investitionen in die Neuausrichtung dürften sich auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen. MDAX -Konzern. Die Aussichten seien nach wie vor gut. Zudem sei die Bewertung mit einem 2023er KGV von 3 und einem KBV von 0,7 sehr günstig.Bereits investierte Anleger können dabeibleiben, der Stopp kann bei 17,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 17.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link