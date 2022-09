Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (01.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S habe sich zuletzt sehr wacker geschlagen, gebe in einem heute sehr schwachen Marktumfeld aber deutlich nach. Denn es gebe derzeit gleich mehrere Belastungsfaktoren. So seien beispielsweise die Kalipreise in Nord- und Südamerika weiter gesunken (sie würden sich allerdings immer noch historisch betrachtet auf sehr hohem Niveau befinden).Zudem habe es eine negative Nachricht für die geplante Entsorgung von Produktionsrückständen in eine stillgelegte Grube in Thüringen gegeben. Zudem würden sich Anleger um die Gasversorgung für das Bergbauunternehmen sowie die stetig steigenden Energiekosten für den MDAX-Konzern sorgen. Diesbezüglich gebe es heute zumindest eine gute Nachricht. So entspanne sich die Lage am europäischen Erdgasmarkt aktuell weiter. Der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas sei um knapp sieben Prozent auf 223 Euro je Megawattstunde gesunken - in der Vorwoche seien es noch über 100 Euro mehr gewesen. Grund zur Hoffnung bestehe also diesbezüglich immerhin.K+S habe derzeit mit mehreren Belastungsfaktoren zu kämpfen. Doch auf dem aktuell enorm günstigen Bewertungsniveau - 2023er KGV von 4, KBV von 0,7 und eine erwartete Dividendenrendite von sieben Prozent - sollten diese Risiken bereits mehr als eingepreist sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: