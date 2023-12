Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,585 EUR -0,26% (01.12.2023, 11:11)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,605 EUR +0,04% (01.12.2023, 11:06)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (01.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Es ist und bleibt ein ganz schwieriges Jahr für die K+S-Aktie, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Am Donnerstag sei es mit dem Titel wieder einmal kräftig bergab gegangen und er habe sich um mehr als drei Prozent verbilligt. Hauptgrund für den erneuten Kursrückgang sei diesmal eine Abstufung durch Exane BNP Paribas gewesen.Inzwischen notiere die MDAX-Titel wieder auf dem Niveau des Jahresbeginns. All die zweifellosen Fortschritte, die der Konzern seither gemacht habe sowie die mitunter erheblichen Verbesserung in der zuvor angeschlagenen Bilanz, würden sich damit im Aktienkurs kein bisschen widerspiegeln.Und die französische Investmentbank Exane BNP Paribas sehe noch weiteres Abwärtspotenzial. So habe Analyst Rikin Patel die K+S-Aktie von "Neutral" auf "Underperform" heruntergestuft. Zudem sei das Kursziel von 16,00 Euro auf nur noch 11,00 Euro reduziert worden. Er habe betont, dass derzeit Überangebote auf den Märkten für "strukturellen Gegenwind" für K+S und alle anderen Hersteller von Düngemitteln sorgen würden. Er habe zudem angemahnt, dass in den kommenden Jahren womöglich sehr große Produzenten wie BHP, Anglo American und südostasiatische Produzenten größere Kalimengen auf den Markt bringen könnten. Und seiner Ansicht nach gebe es für K+S aktuell auch keinen leichten Ausweg aus diesem Dilemma, es sei denn, es würde wie etwa im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut eine Art Angebotsschock von außen geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: