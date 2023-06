XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,355 EUR +2,54% (02.06.2023, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,33 EUR +2,23% (02.06.2023, 12:59)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (02.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF).K+S habe im ersten Quartal 2023 von den im langfristigen Vergleich noch immer erhöhten Absatzpreisen profitiert, wenngleich die Dünger- und Kalipreise nicht mehr so schnell an die exorbitanten Niveaus des Vorjahres heranreichen würden. Im Lichte des Russland-Ukraine-Konflikts und der zu erwartenden strukturell höheren Energiepreise sowie des global wachsenden Nahrungsmittel- und Düngerbedarfs sollten sich die Preise mittelfristig wieder auf einem höheren Niveau festsetzen. Die günstigen Marktbedingungen würden sich auch in der K+S-Prognose für das laufende Geschäftsjahr widerspiegeln, wo zwar mit einem geringeren, aber immer noch äußerst soliden Ergebnis gerechnet werde.Achillesferse bleibe ein möglicher Gasengpass in Europa. Das Risiko für eine generelle Energieknappheit samt angeordneter Produktionsunterbrechungen habe sich dank der Diversifizierung der Versorgung in den letzten Quartalen jedoch erheblich verringert. Eine rasche Beilegung des Russland-Ukraine-Konflikts wäre zwar höchst wünschenswert, scheine aber auf absehbare Zeit unwahrscheinlich. Insofern rechne der Analyst mit keiner baldigen Rücknahme der Sanktionen bzw. Rückkehr russischer und weißrussischer Kali-Produzenten, weshalb das Marktumfeld für mittel- und westeuropäische Produzenten wie K+S weiterhin günstig bleibe.Das Kursziel von EUR 21,00 (zuvor: EUR 25,90) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der K+S-Aktie berücksichtige gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, welche aus der historischen Beobachtung sowie der Tatsache, dass Deutschland und hier vor allem K+S von potenziellen Energieengpässen stärker als andere Länder bzw. Unternehmen betroffen wäre, gerechtfertigt erscheinen würden.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sieht K+S nach wie vor attraktiv bewertet und bestätigt seine Kaufempfehlung für die K+S-Aktie. (Analyse vom 02.06.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze K+S-Aktie: