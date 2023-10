Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.K+S und der BUND hätten sich auf eine Verringerung der Einleitung von salzhaltigem Wasser aus der Kaliproduktion in die Werra geeinigt. Diese solle bis Ende des Jahres 2027 schrittweise verringert werden. Dadurch werde zumindest ein Teil des Rechtsstreits zwischen den beiden Parteien einvernehmlich beendet.Für den Düngemittel- und Salzproduzenten sei die Einleitegenehmigung für die hessisch-thüringischen Werke Werra und Neuhof Ellers sehr wichtig. Die gesamte Förderung in diesem Kalirevier hänge letztlich auch an der Entsorgung von Abwasser. Und hierfür sei die Werra (die in die Weser münde) ein bedeutender Weg. Der BUND kritisiere aber bereits seit Jahren die Einleitung wegen der teilweise gravierenden Folgen für die dortigen Ökosysteme und das Trinkwasser.Laut dem BUND verpflichte sich K+S nun dazu, die Zielwerte für die Salzeinleitungen nur noch an maximal 18 Tagen im Jahr zu überschreiten. Darüber hinaus wolle der MDAX-Konzern "ab Beginn des Jahres 2024 die Salzwassereinleitung im Rahmen der bestehenden Einleiterlaubnis so optimieren", dass das umliegende Fauna-Flora-Habitat deutlich entlastet werde.Im Gegenzug ziehe der BUND den Eilantrag gegen die bestehende Einleiterlaubnis zurück.Die Einigung mit dem BUND sei für K+S eine gute Nachricht, auch wenn die Aktie heute in einem schwachen Marktumfeld davon nicht profitieren könne. Ohnehin bleibe das Chartbild des MDAX-Titels schwach. Mittel- bis langfristig betrachtet seien die Aussichten für die sehr günstig bewertete Aktie weiterhin gut.Wer investiert ist, belässt den Stoppkurs unverändert bei 14,20 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 19.10.2023)