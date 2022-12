Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter.



Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (07.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) weiterhin zu kaufen.Der Düngemittelhersteller Mosaic habe am gestrigen Dienstag bekannt gegeben, seine Produktion in einem kanadischen Bergwerk vorübergehend zu verringern. Dies habe an den Börsen weite Kreise gezogen: In Mitleidenschaft sei auch die Aktie von K+S geraten. Am heutigen Mittwoch zähle sie zu den größten Verlierern im MDAX.Die Nachfrage durch Landwirte falle, weshalb Mosaic die Produktion in einer kanadischen Mine vorübergehend zurückzufahren werde. Die Nachfrage habe sich im zweiten Halbjahr schon schwächer zugelegt als erwartet und die Lager seien voll, habe der Konzern mitgeteilt. Nach einem Rekordhoch in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine seien die Düngerpreise in Nordamerika inzwischen deutlich zurückgekommen.Die schlechte Neuigkeit von Mosaic könnte ein Zeichen dafür sein, dass auch K+S die Produktion demnächst zurückfahren müsse. Die Aktie gehöre heute zu den Verlierern an der Börse. Derzeit entferne sie sich immer weiter von der psychologisch wichtigen 50-Tage-Linie bei 21,18 Euro. Falle sie nun noch weiter, sollte das September-Tief bei 18,11 Euro eine Unterstützung bieten."Der Aktionär" sei für die K+S-Aktie dennoch weiter zuversichtlich gestimmt. Auch auf dem aktuellen Kalipreis-Niveau verdiene der Konzern sehr gut.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link