Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (26.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von K+S habe es derzeit schwer. Die Kalipreise würden sich nach wie vor in einer anhaltend schwachen Verfassung präsentieren. Dementsprechend überrasche es nicht, dass derzeit immer wieder Analysten ihre Gewinnprognosen und damit einhergehend auch die Kursziele für die Papiere des Düngemittelriesen verringern würden.So habe etwa die Baader Bank K+S von "buy" auf "add" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 18 Euro gesenkt. Negative kurzfristige Impulse des Marktumfelds könnten den Aktienkurs des Salz- und Düngemittelherstellers weiter belasten, habe Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Angesichts hoher Lagerbestände in Asien und Lateinamerika hätten mehr Landwirte als erwartet kein Kali bezogen. Damit bleibe die Nachfrage niedriger als erwartet. Eine Erholung werde wohl erst im zweiten Halbjahr einsetzen. Insofern könnte K+S nur das untere Ende seiner kürzlich für 2023 gesenkten Ziele für das operative Ergebnis und den bereinigen Barmittelzufluss erreichen.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für die K+S-Anteile von 19 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Wegen vorsichtigerer Annahmen für die Kalidüngerprise habe Analystin Priyanka Patel im Rahmen ihrer jüngsten Studie ihre operativen Ergebnisschätzungen (EBITDA) für den Dünger- und Salzhersteller reduziert. Für das laufende Jahr liege sie nun nach eigener Aussage unter dem Analystenkonsens. Auf Zwölfmonatssicht spiegele der Aktienkurs die vorhandenen Risiken bereits wider. Doch die langfristigen strukturellen Risiken hätten Bestand.Daher sollten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie verharren und eine Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 26.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link