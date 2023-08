Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,115 EUR -1,24% (24.08.2023, 11:46)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,14 EUR -0,92% (24.08.2023, 11:36)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (24.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Durchwachsene Zahlen - AktienanalyseEin gemischtes Bild präsentiert K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im abgelaufenen zweiten Quartal sei der Umsatz des Düngemittelkonzerns auf 826 Mio. Euro gefallen, nach einem Rekord im Vorjahresquartal von 1,5 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 97 Prozent auf 24 Mio. Euro eingebrochen. Der Grund sei schnell gefunden: sinkende Kalipreise.Schon gegen Ende des vergangenen Jahres hätten sich die Käufer auf den Kalimärkten zurückgehalten, auch weil ihnen die Preise zu hoch gewesen seien. Kalidünger habe teilweise drei bis viermal so viel wie zuletzt gekostet. Die Preise hätten zu sinken begonnen. Im zweiten Quartal sei der Verkaufspreis für den Dünger-Grundstoff in Brasilien stärker gefallen als erwartet, und die Preise hätten sich später erholt als gedacht.K+S rechne nach dem trägen ersten Halbjahr jedoch mit positiveren Trends in den verbleibenden Monaten. Insofern habe der Konzern an seiner bereits Ende Juli herabgesetzten Prognose festgehalten. Damals habe die Gesellschaft angesichts der Verwerfungen auf dem Kaliumchlorid-Markt ein Fragezeichen hinter seine bereits zweimal gesenkte Gewinnprognose gesetzt. Daher sei das zuletzt für das laufende Jahr angepeilte EBITDA von 800 Mio. Euro nur im besten Fall zu erreichen (Vorjahr: 2,4 Mrd. Euro). Sollte in wichtigen Kaufregionen erneut Kaufzurückhaltung eintreten, sei sogar ein Rückgang auf rund 600 Mio. Euro nicht ausgeschlossen. (Ausgabe 33/2023)Börsenplätze K+S-Aktie: