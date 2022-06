Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.

Die US-Bank JPMorgan habe wieder einmal den Düngemittelmarkt genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen habe Analyst Chetan Udeshi seine beiden langfristigen Favoriten im Sektor genannt, der zuletzt nach vorher beeindruckendem Lauf ebenfalls stark unter Druck geraten sei. Und das sind K+S sowie die niederländische OCI. So habe er die Einstufung für K+S auf "overweight" und das Kursziel bei 44,50 Euro belassen.

Udeshi sei indes etwas optimistischer als seine Kollegen: Seine Ergebnisprognose für 2023 liege er um 12% über den durchschnittlichen Markterwartungen. Seiner Meinung nach dürften die Kursrücksetzer der vergangenen Wochen wohl v.a. Gewinnmitnahmen gewesen sein. Zudem würden wohl einige Analysten befürchten, dass die Düngemittelpreise das aktuell sehr hohe Niveau nicht dauerhaft halten könnten.

Auch "Der Aktionär" halte die K+S-Aktie mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,8 derzeit für deutlich unterbewertet. Wegen des schwierigen Marktumfeldes und des angeschlagenen Charts dränge sich ein Kauf aktuell allerdings noch nicht auf. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 22 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2022)