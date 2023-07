XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

18,30 EUR +5,14% (20.07.2023, 10:39)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (20.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Stark belastet von den stetig sinkenden Kalipreisen sei es mit der K+S-Aktie über mehrere Wochen hinweg stetig bergab gegangen. Doch im Juni sei dem MDAX-Titel zunächst die Bodenbildung und in den vergangenen Handelstagen sogar eine deutliche Erholung gelungen, die sich auch im heutigen Handel fortsetze.Es habe ein frisches MACD-Kaufsignal gegeben. Schaffe es die K+S-Aktie die Woche mit einem Plus im hohen einstelligen Bereich zu beenden, dürfte die Aufwärtsbewegung auch in der nächsten Woche weitergehen. Der nächste Widerstand, den es zu knacken gelte, sei die psychologisch wichtige 18-Euro-Marke. Anschließend stehe der Aktie die horizontale Widerstandszone im Bereich von 18,31 Euro gegenüber. Schaffe K+S den Sprung über diesen, sollte der Weg bis zur 50-Wochen-Linie bei 19,62 Euro frei sein.Das Chartbild habe sich bei K+S zuletzt deutlich aufgehellt, das Momentum stimme und der lange Zeit sehr schwache Kalimarkt komme endlich wieder zur Ruhe. Mutige Anleger könnten bei der mit einem KBV von 0,5 sehr günstig bewerteten Aktie nun auf eine Gegenbewegung setzen. Der Stoppkurs sollte dabei bei 14,20 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:18,205 EUR +5,05% (20.07.2023, 10:55)