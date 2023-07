Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,395 EUR +2,93% (19.07.2023, 20:05)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,405 EUR +2,74% (19.07.2023, 17:38)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (19.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Meinungen der Analysten über die K+S-Aktie seien in den letzten Tagen auseinandergegangen. Nachdem am Montag Warburg Research sein Kursziel auf 20 Euro angehoben habe, habe die Investment-Bank J.P. Morgan ihres am Dienstag auf 22 Euro gesenkt. Nun habe sich auch ein deutsches Analysehaus zu Wort gemeldet.Die Baader Bank habe am Mittwoch die K+S-Aktie auf ihre "Top Picks List" gesetzt. Zwar gebe es derzeit keine Details zu den Gründen für diese Entscheidung. Doch angesichts des sich deutlich aufhellenden Chartbildes sei die Entscheidung nachvollziehbar.Denn der Rohstoff-Wert befinde sich auf dem besten Weg die siebte Woche in Folge positiv zu abzuschließen. Nachdem die vorangegangenen Wochengewinne nie mehr als 1,75 Prozent betragen hätten, stünden die Chancen jetzt gut, dass am Freitagabend ein deutliches Plus auf dem Tableau stehe.Das komme angesichts des jüngsten Kaufsignals des MACD-Indikators allerdings nicht überraschend. Auf Wochenbasis habe er die Signallinie von unten nach oben gekreuzt und dadurch Käufer angelockt. Das Momentum sei damit nun klar auf der Seite der Bullen.Die Analysten-Stimmen zur deutschen Rohstoff-Aktie seien größtenteils positiv und auch das charttechnische Bild deute eine mittelfristige Trendwende an.Mutige Anleger stellen zumindest einen Fuß in die Tür und gehen eine erste Position ein, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Der Stoppkurs laute 14,20 Euro. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link