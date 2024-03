Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,07 EUR +5,87% (14.03.2024, 09:06)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

13,265 EUR -2,14% (13.03.2024, 17:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngermittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.K+S zeige sich leicht positiv gestimmt für das laufende Jahr. Zwar rechne der MDAX-Konzern für 2024 mit einem weiteren Rückgang des operativen Gewinns. Jedoch dürfte sich nach Meinung des Vorstands der Kalimarkt insgesamt wieder stabilisieren können.So sehe CEO Burkhard Lohr nach den starken Schwankungen in den vergangenen zwei Jahren "Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht für 2024". Trotz größerer Liefermengen der großen Produzenten Russland und Belarus dürfte es kein Überangebot geben, da auch die Nachfrage steigen werde.Zu Beginn des Jahres 2023 habe K+S noch von den relativ hohen Kalipreisen profitieren können. Doch diese seien anschließend in einem zunehmend schwächeren Agrarmarktumfeld rasch gefallen. Lohr habe in der Folge bei den Jahreszielen zurückrudern müssen.Am Ende habe K+S bei einem Rückgang des Jahresumsatzes um fast ein Drittel auf knapp 3,9 Mrd. Euro einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 712 Mio. Euro erreicht. Das sei jedoch mehr, als Analysten laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Schätzungen im Mittel erwartet hätten. 2022 habe der Konzern noch einen operativen Gewinn von 2,4 Mrd. Euro eingefahren. Der bereinigte Überschuss sei 2023 von fast 1,5 Mrd. auf 162 Mio. Euro gefallen.Zudem erwarte K+S, dass der um Sondereffekte bereinigte freie Finanzmittelfluss im laufenden Jahr mindestens ausgeglichen sein dürfte. 2023 sei er um zwei Drittel auf 311 Mio. Euro gesunken. Dieser bereinigte Free Cashflow sei wichtig für die Dividende, 30 bis 50 Prozent sollten davon ausgeschüttet werden. Für 2023 wolle der Vorstand 0,70 Euro je Anteilsschein auszahlen, für 2022 seien es noch 1,00 Euro gewesen.Auf den Finanzmittelfluss würden im laufenden Jahr indes wieder einmal hohe Investitionen im Volumen von knapp 550 Mio. Euro drücken. So etwa in das Projekt "Werra 2060", wodurch die Laufzeit des Werkes verlängert werden solle. Zudem plane der Konzern, mehr gewinnträchtigere Spezialprodukte herzustellen und die Menge von Produktionsabwässern zu verringern. Außerdem solle die Produktion im noch relativ jungen kanadischen Werk Bethune weiter erhöht werden. Laut CEO Lohr liege die Förderung erst bei etwas mehr als 50 Prozent der theoretisch möglichen Kapazität.DER AKTIONÄR halte weiter an seiner Einschätzung fest: Die K+S-Aktie sei aktuell enorm günstig bewertet. Doch solange das Sentiment für Kaliproduzenten bzw. praktisch fast sämtliche Agrar-Aktien mau sei und der K+S-Chart noch keinen klaren Boden ausgebildet habe, dränge sich noch kein Kauf auf. Wer die K+S-Aktie bereits besitzt, sichert die Position mit einem Stoppkurs bei 11,50 Euro nach unten ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2024)