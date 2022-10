Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie arbeite immer noch an einer nachhaltigen Bodenbildung. Unterstützung erhalte das Papier des Kasseler Düngemittelproduzenten von zahlreichen bullishen Analystenkommentaren. So habe z.B. das Analysehaus Warburg Research das Kursziel für den MDAX-Titel vor den anstehenden Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Der Düngerhersteller sollte im dritten Quartal von im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Verkaufspreisen profitiert haben, habe Analyst Oliver Schwarz geschrieben. Die Mengen im Agrargeschäft sollten hingegen aufgrund von logistischen Engpässen entgegen der Unternehmensplanung zurückgegangen sein. Schwarz habe daher seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2024 nach unten revidiert.Die Baader Bank hatbedie Einstufung für die K+S-Aktie auf "add" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dies habe Analyst Markus Mayer nach dem Expertenvorschlag zur Gaspreisbremse in Deutschland vom Vortag geschrieben. Die größten Profiteure sehe er in Alzchem, Covestro, Wacker Chemie, K+S und LANXESS. Bei K+S hänge dies von der weiteren Absicherungsstrategie ab.Die US-Bank JPMorgan habe die Einstufung für die K+S-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen, was knapp 90% über dem aktuellen Kursniveau liege.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link