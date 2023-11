Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (16.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Börsenjahr 2023 bleibe für den Kasseler Konzern einfach schwierig. Nachdem das Papier des Düngemittelproduzenten im Zuge der Vorlage der Quartalszahlen sowie der Bestätigung der Gesamtjahresprognose zu Wochenbeginn noch kräftig habe zulegen können, folge heute die Ernüchterung. So verliere die K+S-Aktie in einem etwas mauen Marktumfeld mehr als 5%. Hauptgrund hierfür: Eine negative Studie vom Analysehaus Jefferies. Deren Analyst Chris Counihan habe die K+S-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 15 Euro deutlich gesenkt.Im Rahmen seiner am Donnerstag vorliegenden Studie stelle Counihan die Frage in den Raum, ob die Finanzrisiken beim Unternehmen zurückkehren könnten ("Der Aktionär" halte dieses Risiko angesichts der mittlerweile weitaus stärkeren Bilanz für eher gering). Er sehe indes kaum Spielraum für die Freisetzung von Umlaufvermögen. Des Weiteren würden gleichzeitig steigende Investitionen die neu verkündete Dividendenpolitik auf eine wahre Bewährungsprobe stellen. Für das kommende Jahr habe Counihan seine Prognosen deutlich reduziert. Eigenen Aussagen zufolge lägen seine Schätzungen damit beim operativen Gewinn (EBITDA) rund 20% unter dem Konsens am unteren Ende der Expertenrange.Wie befürchtet könnte sich die jüngste Gegenbewegung der zuvor lange gebeutelten K+S-Aktie wieder einmal lediglich als Strohfeuer entpuppen. Schon in der Vergangenheit hätten positive Meldungen immer wieder lediglich wenige Tage für Rückenwind gesorgt. Solange das Sentiment für K+S derart negativ bleibe, dränge sich aus charttechnischer Sicht vorerst kein Kauf auf. Aufgrund der sehr günstigen Bewertung (KBV von gerade einmal 0,4) sollten der Anteilschein aber weiterhin auf der Watchlist belassen werden. Gelinge dann endlich eine nachhaltige Bodenbildung oder eine klare Trendwende, könne zugegriffen werden. Günstig wäre die K+S-Aktie dann vermutlich immer noch, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze K+S-Aktie: