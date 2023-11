Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (20.11.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Getrieben durch den Ukraine-Krieg seien die Preise für Kali- und Natriumsalze stark angestiegen und hätten K+S 2022 eine Sonderkonjunktur beschert. Nach Höchstständen für Kaliumchlorid im April 2022 hätten sich die Preise bis Mitte 2023 gedrittelt. Das schlage sich in den Neunmonatszahlen 2023 von K+S nieder: Bei einem Umsatzrückgang auf rd. 2,9 Mrd. Euro (9M 2022: rd. 4,2 Mrd. Euro) habe das EBITDA noch gut 550 Mio. Euro (9M 2022: rd. 1,9 Mrd. Euro) erreicht. Das Konzernergebnis sei auf 170,5 Mio. Euro gefallen (9M 2022: 963,5 Mio. Euro). Dennoch gebe es Kaufargumente für die Aktie.Nach zwei Prognosesenkungen habe K+S bei Vorlage der Neunmonatsbilanz den Zielwert für das EBITDA von 600 bis 800 Mio. Euro bestätigt. Dabei habe das Management die unverändert breite Prognosespanne mit Faktoren wie beispielsweise dem Energiepreis begründet. Da der Transportweg Schiene für K+S zudem extrem wichtig sei und Bahnstreiks auch im Güterverkehr nicht auszuschließen seien, müsse der Kapitalmarkt auf Konkreteres noch warten. Dennoch: Wie beim Aktienkurs scheine nun auch auf der Ertragsseite der Boden ausgelotet. Der sei - zumindest was das Nettoergebnis betreffe - recht tief. Im Gesamtjahr 2023 solle der Nettogewinn vor etwaigen Impairments auf Sicherungsgeschäfte im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegen.Demnach seien die Gewinnkennziffern gegenüber Vorjahr im Rückwärtsgang. Die EBITDA-Marge, die 2022 noch bei stolzen 43% gelegen habe, habe nach neun Monaten 2023 nur noch knapp 19% erreicht. Unter dem Strich würden die Experten mit einem Nettogewinn von 161 Mio. Euro bzw. 0,75 Euro je Aktie kalkulieren. Das ergebe ein ambitioniertes KGV von über 18. Anders verhalte es sich beim Kurs-Buchwert-Verhältnis: Dieses liege gerade einmal bei 0,44 (Eigenkapital per 30. September 2023: mehr als 6,6 Mrd. Euro). Und auch die Ausschüttungspolitik dürfte Anleger erfreuen. Zukünftig solle die Messgröße für die Dividende der um Sondereffekte bereinigte Finanzmittelzufluss sein. Hier erwarte das Unternehmen 2023 rund 300 bis 450 Mio. Euro. 30 bis 50% davon könnten ausgeschüttet werden.Langfristanleger bauen in dieser Region eine erste Position auf und sichern diese mit einem Stopp bei 13 Euro ab, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 42 vom 18.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link