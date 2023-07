XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Monaten leide die K+S-Aktie unter den stetig weiter fallenden Kalipreisen. Nachdem es in den vergangenen Monaten Woche für Woche bergab gegangen sei, bestehe nun allmählich wieder die Hoffnung, dass ein Boden erreicht sei. Im wichtigen brasilianischen Markt habe es sogar eine Gegenbewegung gegeben.So hätten die dortigen den Daten von Bloomberg zufolge ausgehend vom Jahrestief bei 310 Dollar mittlerweile zumindest wieder zehn Prozent zulegen können. Dies sei natürlich noch längst kein Grund, um nachhaltig Entwarnung zu geben. Mache aber nach der schier nicht enden wollenden Talfahrt der vergangenen Monate zumindest wieder etwas Mut. In den USA habe es zwar zuletzt keine ähnliche Gegenbewegung gegeben, doch wenigstens hätten sich die Kalipreise dort relativ stabil entwickelt.Indes habe die DZ BANK den fairen Wert für die K+S-Aktie von 21,00 auf 20,00 Euro reduziert. Dies liege aber immer noch 22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau, weshalb das Votum unverändert "Kaufen" laute. Angesichts der Quartalszahlen, die K+S am 10. August vorlegen werde, habe Analyst Axel Herlinghaus sein Bewertungsmodell für den MDAX-Konzern überarbeitet. Dabei habe er aufgrund der verringerten Schätzungen für den Kalipreis, die Verkaufsmengen und die operative Ergebnismarge (EBITDA) im Agrargeschäft seine Umsatz- und EBITDA-Schätzungen gesenkt.Die K+S-Aktie sei bei der Erholung indes bereits weiter als die Kalipreise. So sei hier der Ausbruch aus dem zuvor seit März intakten Abwärtstrend bereits geglückt. Mutige können bei der mittlerweile sehr günstig bewerteten Aktie nun auf eine Gegenbewegung setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte dabei auf bei 14,20 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: