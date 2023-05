Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (31.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kasseler Düngemittelkonzern K+S stehe aufgrund der Einleitung von Salzabwässern in die Flüsse Werra und Weser in einem langanhaltenden Konflikt mit Anrainern und Umweltschützern. Das Unternehmen möchte nun das Salzwasseraufkommen reduzieren und so die Produktion deutlich umweltfreundlicher machen.Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichte die Staaten, den ökologischen Zustand der Gewässer bis 2027 wiederherzustellen. Der Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft Weser sehe eine Verringerung der Salzeinleitung durch K+S vor. Bisher sei das Produktionsabwasser in einem stillgelegten Bergwerk eingelagert worden, was jedoch noch nicht genehmigt sei. K+S beabsichtige, das Salzwasseraufkommen zu reduzieren und bis 2028 keine Produktionsabwässer mehr einzuleiten.Zukünftig solle ein trockenes Aufbereitungsverfahren die Menge des Prozesswassers halbieren. Kritiker würden die Unbestimmtheit der Pläne bemängeln und klarere Aussagen zur Entsorgung des salzhaltigen Abwassers fordern.Über die Jahre betrachtet dürften sich die Maßnahmen für K+S auszahlen, da ESG-Aspekte beim Investieren eine immer wichtigere Rolle spielen dürften. Aus kurzfristiger Sicht ist die Aktie jedoch stark angeschlagen, weshalb Anleger vorerst Abstand halten sollten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link