Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (21.03.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S: Besser als befürchtet - AktienanalyseDer Düngerkonzern K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hat seine Aktionäre auf einen weiteren Gewinnrückgang im laufenden Jahr eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Nachdem das operative Ergebnis bereits 2023 wegen rückläufiger Kalipreise von 2,4 Mrd. Euro auf 712 Mio. Euro geschrumpft sei, solle es nun auf 500 bis 650 Mio. Euro sinken. Das untere Ende der Bandbreite basiere laut K+S auf der Annahme, dass die Kali-Preise in Übersee nicht steigen und in Europa dafür fallen würden. Mit Blick auf das obere Ende werde ein Preisanstieg in Übersee in der Frühjahrssaison sowie ein weiterhin gutes Preisniveau in Europa unterstellt.Die Aktie habe dennoch zulegen können. Anleger hätten Schlimmeres befürchtet. Auch die Q4-Zahlen seien besser ausgefallen als gedacht. Einige Analysten wie Priyanka Patel von der UBS würden dennoch weiter zur Vorsicht raten. Sorgen mache sich die Expertin vor allem wegen der Cashflow-Prognose. Diese deute auf einen Liquiditätsmangel im laufenden Jahr hin. (Ausgabe 11/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:13,645 EUR -0,22% (21.03.2024, 11:24)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:13,65 EUR -0,73% (21.03.2024, 11:41)