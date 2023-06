Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.06.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.K+S habe soeben eine Anpassung der prognostizierten Kennzahlenbandbreiten vorgenommen. Hintergrund sei ein Abnahmevertrag zwischen nordamerikanischen Mitbewerbern und chinesischen Abnehmern, der sich auf die globalen Kalipreise auswirken könnte.Canpotex, eine Exportorganisation der nordamerikanischen Mitbewerber Nutrien und Mosaic, habe mit chinesischen Abnehmern die Lieferung von Kaliumchlorid bis Jahresende zu einem Preis von USD 307 pro Tonne vereinbart. China spiele für den deutschen Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S zwar eine nachrangige Rolle, entscheidend sei aber, welches globale Preisniveau sich für Kali infolge der Vereinbarung herausbilde.Weitere Klarheit hinsichtlich des Jahresergebnisses erwarte K+S erst nach Bewegung nennenswerter Mengen im wichtigen Überseemarkt Brasilien. Üblicherweise habe der Chinaabschluss in der Vergangenheit jedoch eine Untergrenze für das internationale Kalipreisniveau gesetzt.Für den Fall, dass der chinesische Kaliumchloridpreis entsprechend in die anderen Märkte ausstrahle und bis Jahresende keine Preiserholung eintrete, erwarte K+S im Jahr 2023 insgesamt ein EBITDA von rund EUR 0,8 Mrd. Die zuletzt abgegebene Prognose vom 9. Mai 2023 habe eine Bandbreite von EUR 1,15 bis 1,35 Mrd. angeführt.Im zweiten Halbjahr sprächen laut K+S mehrere Aspekte für eine Erholung der Kalipreise; unter anderem die historisch niedrigen Lagerbestandsraten; die über den langjährigen Durchschnitten liegenden Preise für Agrarprodukte; das Vorliegen einer "Preisuntergrenze", welche in der Vergangenheit meist zu einer Belebung der Nachfrage geführt habe und die geringere Ausbringung in manchen Regionen über mehrere Anwendungszeiträume, die nun eine Wiederauffüllung des Kalihaushalts im Boden notwendig mache.Nach einem vorübergehenden Kurseinbruch von rund 8% notiere die Aktie von K+S aktuell rund 4% im Minus.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von K+S lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.06.2023)