Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (09.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der deutsche Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S habe heute Morgen Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Preisbedingt höhere Umsätze im Kundensegment Industrie+ hätten den moderaten Umsatzrückgang im Kundensegment Landwirtschaft nicht vollständig ausgleichen können.Der Umsatz sei in Q1/2023 auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahr um 1,7% auf EUR 1,19 Mrd. gefallen. Im Kundensegment Landwirtschaft sei dieser bei einer um 3,4% niedrigeren Absatzmenge um 8,8% auf EUR 861,4 Mio. gefallen. Im Kundensegment Industrie+ habe dieser trotz geringerer Absatzmengen (-2,2%) um 23,3% auf EUR 330,6 Mio. zugelegt.Das operative Ergebnis(EBITDA) habe sich von EUR 524,1 Mio. auf EUR 453,8 Mio. verringert. Neben den umsatzbezogenen Effekten sei das EBITDA im Berichtsquartal durch preisbedingt höhere Kosten sowie mit einem Betrag von rund EUR 12 Mio. durch höhere Inflationsraten bei der Bewertung bergbaulicher Rückstellungen belastet gewesen. Die EBITDA-Marge sei im Jahresvergleich von 43,2% auf 38,1% gesunken. Unter dem Strich habe ein bereinigtes Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 232,4 Mio. (Q1 2022: EUR 312,7 Mio.) zu Buche gestanden.Der bereinigte freie Cashflow habe mit EUR 113,2 Mio. etwas über dem Vergleichsquartal des Vorjahres (EUR 103,0 Mio.) gelegen. Die Nettofinanzverbindlichkeiten seien von EUR 520,4 Mio. auf EUR 347,0 Mio. gesunken, was einen Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten/EBITDA) von 0,4x ergebe.Die Hauptversammlung von K+S finde am morgigen Mittwoch, den 10. Mai ab 10:00 Uhr, in virtueller Form statt. Dort solle auch die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Aktie vorgeschlagen werden. Die Auszahlung derselben erfolge dann am 15. Mai.Die letzte Empfehlung zur Aktie von K+S lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: