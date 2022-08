Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,98 EUR +1,35% (11.08.2022, 15:49)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,85 EUR +2,46% (11.08.2022, 15:41)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat.



An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (11.08.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF).K+S lege seinen strategischen Fokus in Zukunft verstärkt auf das Kerngeschäft mit Kali- und Magnesiumprodukten und wolle als globaler Anbieter von Pflanzennährstoffen die Megatrends Ernährung, Wasser und Energie adressieren. Für den wachsenden Markt für nachhaltige Entsorgungslösungen habe K+S mit einer Tochter der Remondis Gruppe, Reme, das Gemeinschaftsunternehmen REKS errichtet. Unterirdische Kavernen könnten etwa zur Speicherung von CO2 oder Wasserstoff genutzt werden.Nachdem K+S seine CO2-Emissionen seit 1990 absolut bereits um 80% reduziert habe, peile man bis 2030 eine nochmalige Reduktion um 10% gegenüber dem Jahr 2020 an. Bis 2050 wolle K+S klimaneutral werden.Der Umsatz habe im zweiten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr auf EUR 1,5 Mrd. mehr als verdoppelt werden können. Im Kundensegment Landwirtschaft sei dieser von EUR 474 Mio. auf EUR 1,2 Mrd. geklettert und im Kundensegment Industrie+ von EUR 191 Mio. auf EUR 266 Mio. Getragen worden sei das Umsatzplus vor allem von den höheren Absatzpreisen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich von EUR 112 Mio. auf EUR 706 Mio. ebenfalls kräftig verbessert und damit über den Markterwartungen von im Schnitt EUR 688 Mio. gelegen.K+S habe seine Jahresprognose für das EBITDA von EUR 2,3 bis 2,6 Mrd. bestätigt selbst unter der Annahme, dass es im vierten Quartal zu einer um 25% reduzierten Erdgasverfügbarkeit an allen deutschen Standorten sowie erhöhten Gaskosten mit einer Gesamtbelastung in niedriger dreistelliger Millionenhöhe komme.K+S habe im zweiten Quartal 2022 abermals von einem günstigen Marktumfeld profitiert. Zur Ergebnisverbesserung hätten vor allem die höheren Absatzpreise beigetragen, welche im Zuge der geopolitischen Spannungen bzw. des Russland-Ukraine-Konflikts nicht so schnell verschwinden würden. Die hervorragenden Marktbedingungen würden sich auch in der bestätigten Prognose für den operativen Gewinn widerspiegeln, welche die gestiegenen Energiekosten sowie teilweise Energieausfälle bereits berücksichtige.Achillesferse bleibe ein totaler Lieferstopp russischen Gases nach Europa bzw. eine generelle Energieknappheit, welche zu angeordneten Produktionsunterbrechungen führen könnte. Selbst im Falle einer hoffentlich bald einkehrenden Waffenruhe rechne der Analyst mit keiner baldigen Rücknahme der Sanktionen bzw. Rückkehr russischer und weißrussischer Kali-Produzenten, weshalb das Marktumfeld für mittel- und westeuropäische Produzenten wie K+S weiterhin günstig bleibe.Nach dem Kursrückgang in den letzten Wochen sieht Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die Aktie von K+S besonders attraktiv bewertet und bestätigt seine Kaufempfehlung. Das Kursziel von EUR 25,40 (zuvor: EUR 28,70) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der K+S-Aktie berücksichtige in puncto Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 gegenüber der Peer Group einen Bewertungsabschlag von 40%, welcher aus der historischen Beobachtung sowie der Tatsache, dass Deutschland und hier vor allem K +S von einem potenziellen Gaslieferstopp Russlands bzw. Energieengpässen stärker als andere Länder bzw. Unternehmen betroffen wäre, gerechtfertigt erscheine. (Analyse vom 11.08.2022)