Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,48 EUR +1,32% (12.05.2023, 13:51)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,27 EUR +0,62% (12.05.2023, 13:34)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter.



Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (12.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von K+S notiere nach der Prognosesenkung für das Gesamtjahr und dem gestrigen Dividendenabschlag deutlich tiefer als zum Wochenauftakt. Immer mehr Marktteilnehmer würden sich sorgen, dass sich die Talfahrt der Kalipreise noch weiter fortsetze. Auch einige Analysten würden nun vorsichtiger.Skeptisch sei nun etwa die Privatbank Berenberg: Analyst Aron Ceccarelli habe das Kursziel für K+S von 25 auf 16,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. K+S habe die Ziele deutlich gesenkt, und das vermutlich nicht zum letzten Mal. Der Kali-Markt kehre zurück zu strukturellem Überangebot und das zuletzt starke Industrie-Geschäft dürfte moderater werden.Indes habe J.P. Morgan habe die K+S-Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für 2023 und 2024 reduziert. Er habe damit den deutlich gesunkenen Annahmen für die Kalidüngerpreise Rechnung getragen, welche nur teilweise durch niedrigere Produktionskosten und das bessere Salzgeschäft kompensiert würden. Der Experte habe zudem auf den gesenkten operativen Ergebnisausblick (EBITDA) verwiesen. Zum dennoch unveränderten Kursziel habe er geschrieben, dass er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben habe.Die DZ BANK habe den fairen Aktienwert für K+S nach Zahlen von 26,50 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. Nach der Kalipreis-Hausse im zweiten Halbjahr 2021 und dem ersten Halbjahr 2022 suche der Markt aktuell noch sein neues Gleichgewicht, so Analyst Axel Herlinghaus. Er glaube: Während der laufenden Preisnormalisierung würden sich die Landwirte in der Hoffnung auf noch lukrativere Schnäppchen zurückhalten.Anleger sollten zunächst an der Seitenlinie abwarten, ob der zuletzt gebeutelten Aktie endlich eine nachhaltige Bodenbildung gelingt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link