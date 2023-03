Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (21.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Düngemittelriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ein Kauf.Die US-Bank J.P. Morgan habe in einer heutigen Studie die Einstufung für K+S nach einem Treffen mit dem Management auf "overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Laut Analyst Chetan Udeshi hätten sich die Aussagen weitgehend mit denen auf der Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen gedeckt.Indes habe die UBS K+S auf "neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Für den Düngemittelhersteller sei das Jahr 2022 gut zu Ende gegangen, so Analystin Priyanka Patel. Nach dem starken vierten Quartal seien auch die Erwartungen an das operative Ergebnis im ersten Quartal wegen einer guten Preisgebung gestiegen. Danach bringe die Preisentwicklung bei Dünger aber eher Risiken mit sich.Deutlich bullisher sei die DZ BANK. Analyst Axel Herlinghaus habe den fairen Wert für K+S von 30,00 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. Nach dem Rekordjahr 2022 gehe es für den Düngemittelkonzern im neuen Jahr sehr konstruktiv weiter. In den nächsten Monaten gehe er von einer "neuen Kalipreis-Normalität" aus, die K+S das drittbeste operative Konzernergebnis (EBITDA) der Konzerngeschichte bescheren sollte."Der Aktionär" sei für K+S ebenfalls zuversichtlich gestimmt. Der MDAX-Titel sei zudem in diesem sowie voraussichtlich im nächsten Jahr eine sehr attraktive Wahl für Dividendenjäger.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: