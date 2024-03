Börsenplätze K+S-Aktie:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngermittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Experten der Privatbank Berenberg hätten die K+S-Aktie wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Dabei sei das Kursziel von 20,00 auf 15,90 Euro gekappt worden. Da dies aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau liege, sei das Votum dementsprechend auf "Buy" belassen worden.Die K+S-Aktie bleibe unterbewertet, habe Analyst Aron Ceccarelli in einer heute veröffentlichten Studie betont. Allerdings seien die Kaliumcarbonat-Preise eine Belastung. Deshalb und wegen höherer Abschreibungen senkte er seine operativen Gewinnerwartungen (EBIT) relativ deutlich. Er habe aber angemerkt, dass K+S zuletzt höhere Preise habe realisieren könne als die Wettbewerber.Skeptisch gestimmt sei dagegen weiterhin die UBS. Die Großbank habe das Rating für die MDAX-Titel nach den jüngsten Zahlen zum vierten Quartal auf "Sell" mit und das Kursziel mit 12 Euro bestätigt. Das operative Ergebnis (EBITDA) des Düngerkonzerns habe positiv überrascht, so Analystin Priyanka Patel. Jedoch deute der Ausblick auf einen Liquiditätsmangel im laufenden Jahr hin.Die K+S-Aktie sei nach wie vor enorm günstig bewertet. Doch solange das Sentiment für Kaliproduzenten bzw. praktisch fast sämtliche Agrar-Aktien mau sei und der K+S-Chart noch keinen klaren Boden ausgebildet habe, dränge sich noch kein Kauf auf. Wer die K+S-Aktie bereits besitzt, sichert die Position mit einem Stoppkurs bei 11,50 Euro nach unten ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link