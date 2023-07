XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (18.07.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.J.P. Morgan habe das Kursziel für K+S gesenkt. Nachdem erst am Montag Warburg Research seine Kaufempfehlung für K+S bestätigt und das Kursziel auf 22 Euro angehoben habe, habe die US-Investmentbank ihr Ziel für die deutsche Rohstoff-Aktie nun von 26 auf 22 Euro angepasst. Dennoch habe sie die Einstufung auf "overweight" belassen.Die gesunkenen Düngerpreise lägen jetzt nahe dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2021 und hätten eine Tendenz zur Bodenbildung gezeigt, habe Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. In den kommenden Quartalen könnten die Kalidüngerpreise wieder steigen.Mit Blick auf die am 8. August anstehenden Quartalszahlen von K+S bevorzuge er dessen Aktie gegenüber der des Konkurrenten Yara - auch wegen der günstigeren Bewertung. Er habe allerdings seine operativen Ergebnisschätzungen (EBITDA) für K+S gesenkt.Da die K+S-Aktie keine negative Kursreaktion auf die Kursziel-Senkung von J.P. Morgan gezeigt habe, könnte sie bereits einen Boden eingezogen haben und nun wieder nach oben drehen. Mutige Anleger können eine erste Position mit Stoppkurs bei 14,20 Euro eingehen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: