Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (13.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Am Mittwoch werde K+S die Zahlen für das sehr stark gelaufene Jahr 2022 präsentieren. Die Experten des Analysehaus Jefferies hätten auch vor diesem Hintergrund die Anteilscheine erneut genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Studie dürfte den K+S-Aktionären durchaus gefallen.So habe Jefferies-Analyst Charlie Bentley K+S mit einem Kursziel von 29 Euro und dem Rating "Buy" wieder neu in die Bewertung aufgenommen. Er habe betont, dass es nach dem Höhepunkt der Gewinnentwicklung des im MDAX notierten Unternehmens 2022 im laufenden Jahr nun darum gehe, "das neue Niveau zwischen den Zyklen zu ermitteln". Bentley sei derzeit grundsätzlich für Hersteller von Kalidünger optimistischer gestimmt als etwa für die Stickstoff-Produzenten. Zudem lobe der Analyst bei K+S die mittlerweile deutlich verbesserte Finanzlage.Auch DER AKTIONÄR sei für die K+S-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. Das Papier sei zudem in diesem sowie voraussichtlich im nächsten Jahr eine sehr attraktive Wahl für Dividendenjäger. Die mit einem KBV von 0,6 und einem KGV von 4 enorm günstig bewertete Aktie bleibt ein Kauf (Stoppkurs: 17,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2023)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:21,16 EUR +0,38% (13.03.2023, 09:41)