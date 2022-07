Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (19.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittel- und Salzriesen K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) zu kaufen.Die Experten der DZ BANK hätten die K+S-Aktie wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen habe Analyst Axel Herlinghaus sein Rating für die MDAX-Titel vor den Q2-Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 37 Euro bekräftigt.Der Dünger- und Salzkonzern dürfte ein sehr starkes Ergebnis vorlegen, habe Herlinghaus betont. Die jüngste Kurskorrektur spiegele den bis weit in das Jahr 2023 reichenden hohen Anspannungsgrad der Angebots-Nachfrage-Relation auf dem Kali-Markt nicht adäquat wider. Das Chance-/Risiko-Verhältnis der Aktien sei somit auch mit Blick auf eine "mutmaßlich sehr üppige 2022er-Dividende" attraktiv.Das Regierungspräsidium Kassel habe zum Schutz der Natur eine Abdeckung des Gipfelbereichs der Kali-Abraumhalde am Standort Hattorf des Düngerkonzerns K+S genehmigt. Damit solle die Ausschwemmung von salzhaltigem Haldenwasser vermindert werden, wie die Behörde am Montag mitgeteilt habe. Die Genehmigung beziehe sich auf 9,5 Hektar Abdeckung mit Kunststoffplanen, einer Drainageschicht und Erde mit künftigem Grünbewuchs.Bis Ende dieses Jahres könnten laut Regierungspräsidium 2,2 Hektar, bis Ende 2023 weitere 2,8 Hektar und bis Ende 2024 nochmals 1,5 Hektar dieser Abdeckung aufgetragen werden. Außerdem sollten ein Jahr nach dem künftigen Ende der Aufschüttungen auf der Kali-Abraumhalde weitere drei Hektar Abdeckung folgen.DER AKTIONÄR bleibe für K+S bullish gestimmt. Die Chancen stünden sehr gut, dass der Konzern auch in den nächsten Jahren stattliche Gewinne einfahren werde. In der derzeitigen Bewertung mit einem 2023er-KGV von 5 und einem KBV von gerade einmal 0,7 seien diese Perspektiven sowie die starke Marktstellung kaum ausreichend eingepreist.Die K+S-Aktie bleibt daher ein Kauf (Stopp: 15,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 19.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)