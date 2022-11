XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,55 EUR -6,63% (03.11.2022, 10:00)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

21,68 EUR -4,87% (03.11.2022, 10:14)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktien von K+S seien am Donnerstag von den gesenkten Jahreszielen des Wettbewerbers Nutrien in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Papiere des Düngemittelherstellers aus Kassel hätten sich direkt nach Handelsstart deutlich verbilligt. 30 Minuten nach Börsenstart belaufe sich das Minus der Anteile des MDAX-Konzerns auf 4,3 Prozent.Nutrien habe am Vorabend wegen geringerer Kalipreise ergebnisseitig die Markterwartungen enttäuscht. Zudem habe der weltweit größte Düngerkonzern erneut seine Gewinnprognose je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2002 gesenkt, was die Aktie nachbörslich im US-Handel spürbar belastet habe. Auch der kleinere K+S-Konkurrent Intrepid Potash habe die Konsens-EPS-Schätzung für das dritte Quartal verfehlt und daraufhin im nachbörslichen US-Handel deutlich nachgegeben.Das Marktumfeld in der Düngemittelbranche werde allmählich wieder etwas rauer - sei aber immer noch weitaus besser als in den Vorjahren. Die etwas schwächere Entwicklung dürfte im Kurs von K+S & Co angesichts der Korrekturen der vergangenen Monate bereits mehr als eingepreist sein.Die mit einem KGV von 4 und einem KBV von 0,7 immer noch sehr günstig bewertete Aktie bleibt für Mutige attraktiv (Stopp: 17,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: