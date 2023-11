Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (07.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Verkaufsempfehlung der UBS habe am Montag den starken Abwärtstrend der K+S-Aktie weiter verschärft. Mit einem Minus von knapp sieben Prozent sei die Aktie an diesem Tag der zweitgrößte Verlierer im MDAX gewesen. Jetzt befinde sich die K+S-Aktie kurz davor, ein neues Jahrestief zu erreichen.Am Montag habe UBS-Analystin Priyanka Patel eine Verkaufsempfehlung für K+S veröffentlicht. Grund hierfür sei, dass der Konzern hohen Kosten ausgesetzt ist, aber vorerst wohl nicht auf steigende Düngerpreise bauen könne. Für größeres Preis-Erholungspotenzial sei die Lage in der Landwirtschaft 2024 nicht unterstützend genug, so die Expertin.Die K+S-Aktie sei deshalb am Montag um 6,7 Prozent nach unten gerutscht. Auch heute notiere sie wieder rund ein Prozent im Minus. Dadurch sei sie nun nur noch rund 1,5 Prozent vom Jahrestief bei 14,35 Euro entfernt.Das charttechnische Bild habe sich deutlich eingetrübt.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 14,20 Euro, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link