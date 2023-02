K+S leiste durch seine Produkte und Leistungen insgesamt einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Sicherung der Welternährung. Gleichzeitig könnte K+S mit seinem Geschäftsmodell an stetig wachsenden Weltbevölkerung und dem damit verbundene erhöhte Lebensmittelbedarf in Zukunft profitieren, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 07.02.2023)



München (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Bei der K+S Gruppe (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) handelt es sich um ein international ausgerichtetes Rohstoffunternehmen mit Produktionsstätten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Vertriebsstandorten in Asien, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.K+S vertreibe unter anderem Düngemittel auf nahezu allen Kontinenten. Darunter falle beispielsweise die Düngung von Weizenfeldern in Europa, von Reisterrassen in Asien, aber auch Kaffeeplantagen in Südamerika.Das Geschäft sei im Wesentlichen auf vier Segmente ausgerichtet: Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Im Bereich "Landwirtschaft" biete das Unternehmen eine große Auswahl an Boden-, Fertigations- und Blattdüngern an, die für den stetig steigenden Bedarf in der Lebensmittelproduktion unverzichtbar geworden seien. Die im Segment "Industrie" hergestellten Kalium-, Magnesium- und Salzprodukte fänden Anwendung in vielen Branchen wie beispielweise der Futtermittelherstellung für Tiere, der Pharmazie oder der Wasseraufbereitung. Im Segment "Verbraucher" liege der Fokus auf hochwertigen Speisesalzprodukten, während im Segment "Gemeinden" das Geschäft mit Auftausalzen für Städte und Gemeinden organisiert sei.Kern des Geschäfts von K+S würden Produkte aus Kaliumchlorid und Magnesium bilden. Gemessen an der Absatzmenge sei K+S weltweit der fünftgrößte und in Westeuropa der größte Hersteller von Kaliprodukten. Die Firmenstrategie umfasse die Optimierung des Bestandgeschäfts, den Ausbau und die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts sowie den Aufbau und die Erschließung neuer Geschäftsfelder.Bis 2030 möchte das Unternehmen seine CO2-Emissionen weiter senken um zehn Prozent gegenüber 2020. Bis 2050 werde die Klimaneutralität angestrebt.K+S habe im dritten Quartal 2022 den Umsatz mit 1,47 Milliarden Euro fast verdoppelt, während sich das operative Ergebnis EBITDA mit 633 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar mehr als verfünffacht habe. Höhere Durchschnittspreise hätten dabei geringere Absatzmengen sowie gestiegene Kosten für Energie, Material und Fracht ausgleichen können. Nach Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Dr. Burkhard Lohr nach Bekanntgabe der Neun-Monats-Ergebnisse könnte 2022 für K+S das beste Jahr der Unternehmensgeschichte werden.Der Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung würden die Landwirtschaft vor eine große Herausforderung stellen. Bestehende Anbauflächen müssten ertragreicher bewirtschaftet werden und das trotz sich verändernder klimatischer Bedingungen. Das mineralische Düngemittel Kaliumchlorid werde bei Anbaukulturen wie Getreide, Mais, Reis und Sojabohnen angewendet. Dabei werde es entweder direkt als Granulat in die Äcker gebracht oder in Mischdüngeranlagen mit anderen Düngern gemischt.Der Bereich Düngemittelspezialitäten unterscheide sich vom Kaliumchlorid vor allem durch die Chloridfreiheit, unterschiedliche Nährstoffrezepturen wie Magnesium und Spurenelemente oder durch Wasserlöslichkeit. So fänden diese Dünger Anwendung bei Kulturen mit erhöhtem Magnesiumbedarf wie beispielsweise Raps oder Kartoffeln oder bei chloridempfindlichen Kulturen wie Wein oder Gemüse.