Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (05.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Wochen sei der MDAX-Titel an der Börse wieder richtig unter Druck geraten. Die Papiere des Düngemittelherstellers hätten sich in den vorangegangenen Monaten ausgehend vom 2020er-Tief bei rund 5 Euro vervielfachen können. Nun werde in einem anhaltend schwachen Markt offenbar fast alles verkauft, was zuvor noch gut gelaufen sei.Denn rein operativ betrachtet laufe es bei K+S nach wie vor sehr gut. Der Konzern profitiere von den anhaltend hohen Kalipreisen auf dem Weltmarkt. Entgegen der Befürchtungen einiger Skeptiker seien diese nicht wieder relativ rasch zurückgegangen. Sie würden sich etwa weiterhin über der Marke von 800 Dollar je Tonne halten. Nur einmal seit Beginn der Aufzeichnungen habe Kalidünger noch mehr gekostet.Für das laufende Jahr werde eine Gewinnverdreifachung auf 1,52 Mrd. Euro oder 7,99 Euro je Aktie erwartet - woraus sich ein KGV von gerade einmal 3 errechne. Für das kommende Jahr dürften es den Bloomberg vorliegenden Analystenprognosen zufolge 1,19 Mrd. Euro bzw. 6,24 Euro pro Anteilschein werden - das KGV würde dann lediglich 4 betragen.Anleger verharren an der Seitenlinie und warten einen passenderen Einstiegszeitpunkt ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: