Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 34,00 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 15.11.2022 32,00 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 24.11.2022 27,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 10.11.2022 26,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 28.11.2022 26,00 Overweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 21.11.2022 25,00 Hold Berenberg Bank Adrien Tamagno 25.11.2022 24,90 Kaufen RBI Aaron Alber 10.11.2022 23,00 Underperform Scotiabank Ben Isaacson 11.11.2022 22,00 Neutral UBS Andrew Stott 28.11.2022



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,41 EUR -1,88% (02.12.2022, 17:38)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,48 EUR -1,30% (02.12.2022, 17:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (02.12.2022/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,00 Euro oder 22,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 10. November die Zahlen zum dritten Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November hervorgeht, hätten die immer noch hohen Düngerpreise K+S auch im dritten Quartal angetrieben. Zwar habe zuletzt die Nachfrage ein Stück weitgestockt, doch bleibe Konzernchef Burkhard Lohr zuversichtlich. Der Manager rechne mit einem Anziehen der Nachfrage vor der Saatsaison im ersten Halbjahr 2023, weil die Preise zuletzt etwas zurückgekommen seien. Den Jahresgewinnausblick für 2022 habe Lohr am Donnerstag, 10. November, bei der Vorlage der Quartalsresultate konkretisiert. Gleichwohl habe K+S im vergangenen Jahresviertel die hohen Erwartungen von Analysten verfehlt.Der Umsatz von K+S habe sich von Juli bis Ende September im Jahresvergleich nahezu auf 1,47 Milliarden Euro verdoppelt. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei mit 633 Millionen Euro auf mehr als das Fünffache des Vorjahreswerts gestiegen. Damit habe K+S nach neun Monaten mit 1,86 Milliarden Euro Betriebsergebnis mehr verdient als im bislang erfolgreichsten Jahr 2008, als ebenfalls hohe Düngerpreise kräftig Rückenwind geliefert hätten.Unter dem Strich seien im dritten Quartal bereinigt rund 379 Millionen Euro hängen geblieben, nach knapp 1,3 Milliarden Euro vor einem Jahr. Allerdings seien die Zahlen nicht vergleichbar, da K+S damals einen positiven Sondereffekt durch eine Erhöhung des angesetzten Wertes für Produktionsstätten verbucht habe.Analysten hätten indes auf mehr operativen Gewinn als die 633 Millionen Euro gehofft. Ein Teil der Differenz gehe auf logistische Probleme zurück, da ein Schiff mit Dünger von K+S den Hamburger Hafen entgegen den Planungen erst verspätet im Oktober habe verlassen können, und damit nicht mehr im dritten Quartal. Und: Der trockene Sommer mit Niedrigwasser in vielen Flüssen habe die Logistik erschwert und zusammen mit hohen Energiepreisen für Mehrkosten gesorgt. Hinzugekommen sei eine gewisse Kaufzurückhaltung in Europa wegen der hohen Preise, aber auch weil etwa Stickstoffdünger Mangelware sei. Dadurch könnten weniger Dünger-Mischungen produziert werden. Zudem mache es für Landwirte oft wenig Sinn, größere Mengen Kalidünger ausbringen, wenn sie nicht auch ausreichend mit Stickstoff düngen könnten.Der auch für die Dividende wichtige bereinigte freie Mittelzufluss aus fortgeführter Geschäftstätigkeit wird vor Sondereffekten nun von K+S etwas über dem oberen Ende der bisher avisierten Spanne von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro gesehen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der DZ BANK, die die Einstufung für den DAX -Konzern auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen hat. Im historischen Kontext habe der Düngemittelkonzern ein besonders starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am 15. November vorliegenden Studie. Die derzeit stattfindende Preisnormalisierung entspreche weitgehend seinen Annahmen. Ab dem ersten Quartal 2023 rechne der Analyst mit einer wieder schwungvolleren Kali-Nachfrage.Eine der niedrigsten Kursprognosen für K+S kommt dagegen von der Scotiabank: Der dort zuständige Analyst Ben Isaacson hat die Aktie des Kali- und Salzherstellers am 11. November von "sector-perform" auf "underperform" herabgestuft und das Kursziel um 3 EUR auf 23 EUR nach unten korrigiert.