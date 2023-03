Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,00 Buy Jefferies Charlie Bentley 15.03.2023 28,00 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 17.03.2023 26,50 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 20.03.2023 26,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 24.03.2023 26,00 Overweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 21.03.2023 21,00 Neutral UBS Priyanka Patel 22.03.2023 20,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 23.03.2023



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

19,665 EUR +1,73% (30.03.2023, 20:40)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

19,735 EUR +2,20% (30.03.2023, 17:37)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (30.03.2023/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 Euro oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 14. März die Zahlen zum 4. Quartal 2022 bekannt gegeben.Wie der Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG vom 14. März zu entnehmen ist, sei der Umsatz im Jahr 2022 auf Konzernebene gegenüber 2021 von 3,2 Mrd. EUR auf 5,7 Mrd. EUR gestiegen. Im Kundensegment Landwirtschaft sei dieser dank höherer Durchschnittspreise und trotz niedrigerer Absatzmengen von 2,3 Mrd. EUR auf 4,5 Mrd. EUR gestiegen. Im Kundensegment Industrie+ habe dieser dank einer guten Nachfrageentwicklung von 0,9 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR zugelegt.Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich von 1,1 Mrd. EUR auf 2,4 Mrd. EUR mehr als verdoppelt. Alles in allem seien geringere Absatzmengen und höhere Kosten durch die gestiegenen Absatzpreise deutlich überkompensiert worden. Durch den frühzeitigen Abschluss von langfristigen Gaslieferverträgen hätten Kostensteigerungen für Energie im mittleren dreistelligen Euro-Millionen-Bereich vermieden werden können.Für das laufende Geschäftsjahr stelle K+S ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen 1,3 und 1,5 Mrd. EUR in Aussicht. Wegen des begrenzten Kaliangebots aus Russland und Belarus rechne man bei steigender Nachfrage mit einem insgesamt attraktiven Preisniveau. Bei den Kosten für Energie, Logistik und Material seien weitere Steigerungen zu erwarten. Für den bereinigten freien Cashflow werden 700 bis 900 Mio. EUR erwartet (2022: 932 Mio. EUR), so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die K+S-Aktie ist Deutsche Bank Research-Analystin, Virginie Boucher-Ferte, mit einem Kursziel von 20 Euro. Boucher-Ferte hat den DAX -Titel nach Gesprächen mit der Unternehmensführung auf "hold" belassen. Diese habe sich angesichts der Erwartung einer wieder steigenden Nachfrage recht zuversichtlich zu den Geschäftsaussichten des Salz- und Düngerherstellers geäußert, habe Virginie Boucher-Ferte in einer am 23. März vorliegenden Studie geschrieben. Die Analystin sei allerdings etwas vorsichtiger und gehe von weiter schwächelnden Preisen aus. Die Aktie halte sie für angemessen bewertet.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: