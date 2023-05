Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 29,00 Buy Jefferies Charlie Bentley 15.03.2023 28,00 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 17.03.2023 26,50 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 20.03.2023 26,00 Overweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 13.04.2023 26,00 Buy Baader Bank Markus Mayer 24.03.2023 25,90 Kaufen RBI Aaron Alber 13.04.2023 22,00 Hold Stifel Andreas Heine 05.04.2023 20,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 23.03.2023 19,00 Neutral UBS Andrew Stott 24.04.2023

Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,735 EUR +2,69% (05.05.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,665 EUR +3,24% (05.05.2023, 17:43)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (08.05.2023/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 Euro oder 19,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG gibt am 9. Mai ihre Ergebnisse zum ersten Quartal 2023 bekannt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat den DAX -Konzern auf "overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Chemieindustrie zum ersten Quartal dürften im Allgemeinen weniger schlecht ausgefallen sein als zu Jahresbeginn befürchtet, habe Analyst Chetan Udeshi in einer am 13. April vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Das Chance/Risiko-Verhältnis des Sektors erscheine insgesamt recht positiv.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die K+S-Aktie ist UBS-Analyst Andrew Stott mit einem Kursziel von 19 Euro. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für das Papier auf "neutral" belassen. Andrew Stott widme sich in einer am 24. April vorliegenden Branchenstudie nach einer Investorenkonferenz dem Anlageverhalten nordamerikanischer Adressen in der Chemiebranche. Sie hätten aufgrund der Preise auf Industriegaskonzerne sowie eine Erholung bei Akzo Nobel gesetzt. Der Düngerbereich sei kaum thematisiert worden und in diversifizierten Chemiekonzernen seien die Investments eher gering, wobei hier noch Covestro am populärsten sei, aber nicht mehr so beliebt wie noch vor einigen Monaten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?