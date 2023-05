Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 27,00 Buy Jefferies Charlie Bentley 09.05.2023 26,00 Overweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 11.05.2023 25,00 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 10.05.2023 24,00 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 16.05.2023 18,00 Add Baader Bank Markus Mayer 25.05.2023 18,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 19.05.2023 17,00 Neutral UBS Priyanka Patel 22.05.2023 16,70 Hold Berenberg Bank Aron Ceccarelli 11.05.2023



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,30 EUR -6,42% (30.05.2023, 16:49)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,26 EUR -6,70% (30.05.2023, 16:34)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (30.05.2023/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 Euro oder 16,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 9. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2023 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 9. Mai berichtete, würden die Kaufzurückhaltung der Landwirte zum Jahresstart und deren Folgen den Düngerkonzern K+S vorsichtiger für 2023 stimmen. So sei die Preisfestsetzung großer Kali-Lieferanten mit Indien erst Anfang April erfolgt, also später als meist. Damit habe lange eine Richtschnur für die Branche gefehlt und viele Landwirte hätten sich mit Käufen im wichtigen ersten Quartal zurückgehalten. In Übersee sollte sich zudem die Erholung der Kalipreise in das zweite Halbjahr verschieben, wie das Unternehmen am 9. Mai weiter mitgeteilt habe.K+S-Chef, Burkhard Lohr, rechne für 2023 mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro. Bislang sei ein Rückgang auf 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden, nach einem Rekordwert von 2,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.Konkret erwarte K+S für 2023 insgesamt einen durchschnittlichen Kalidüngerpreis deutlich unter dem Wert des ersten Quartals von 499 Euro je Tonne, nach 628 Euro je Tonne 2022. Dass sie Kosten nicht mehr so stark steigen dürften wie bisher gedacht, könne das nicht komplett ausgleichen, habe es geheißen. Hinzu kämen höhere Kosten und Bewertungseffekte aus bergbaulichen Rückstellungen, die das Ergebnis 2023 im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich belasten dürften.Den bereinigten freien Mittelzufluss, also das Geld, was im Tagesgeschäft tatsächlich bei den Hessen hängenbleibe, kalkuliere Lohr 2023 nun auf plus 650 bis 850 Millionen Euro. Bisher hätten 700 bis 900 Millionen Euro im Raum gestanden und damit in der Spitze fast so viel wie 2022. Mit Blick auf das neue Jahresziel gehe K+S davon aus, den hohen Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen, also ausstehende Rechnungen, in den kommenden Monaten verringern zu können. Diese bewegen sich - wie bereits zum Jahresende 2022 - mit 1,1 Milliarden Euro weiter auf hohem Niveau, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für K+S kommt dagegen von der Privatbank Berenberg, die das Kursziel für die Aktie des Düngerkonzerns von 25 auf 16,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen hat. K+S habe die Ziele deutlich gesenkt, und das vermutlich nicht zum letzten Mal, habe der nun verantwortliche Analyst Aron Ceccarelli am 11. Mai in einem Nachklapp zum Quartalsbericht geschrieben. Der Kali-Markt kehre zurück zu strukturellem Überangebot und das zuletzt starke Industrie-Geschäft dürfte moderater werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?