K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,00 Buy Jefferies Charlie Bentley 27.07.2023 22,00 Buy Berenberg Bank Aron Ceccarelli 07.08.2023 22,00 Overweight JP Morgan Chetan Udeshi 18.07.2023 21,00 Kaufen RBI Aaron Alber 02.06.2023 19,00 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 27.07.2023 18,00 Add Baader Bank Markus Mayer 27.07.2023 18,00 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 27.07.2023 17,00 Underperform Scotiabank Ben Isaacson 15.06.2023 16,00 Neutral UBS Priyanka Patel 27.07.2023 16,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 16.06.2023



17,855 EUR -1,52% (08.08.2023, 20:04)



17,86 EUR -1,24% (08.08.2023, 17:35)



DE000KSAG888



KSAG88



SDF



KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (09.08.2023/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 25,00 Euro oder 16,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 10. August ihre endgültigen Ergebnisse zum 2. Quartal 2023 bekannt geben.Am 26. Juli hat K+S die vorläufigen Zahlen vorgelegt. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 26. Juli berichtete, dampfe K+S sein Jahresgewinnziel wegen der in den vergangenen Monaten schwächeren Kalidüngerpreise ein. Nur falls im weiteren Jahresverlauf die aktuell positiven Nachfrage- und Preistendenzen anhielten, könne der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit dann wohl rund 800 Millionen Euro 2023 die aktuelle Markterwartung knapp erreichen, habe der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Konzern am 26. Juli überraschend mitgeteilt. Sollte die Nachfrage hingegen wieder schwächeln, werde der operative Gewinn nur bei rund 600 Millionen Euro liegen. Bereits im Juni sei Konzernchef Burkhard Lohr wegen einer bis dato ausgebliebenen Kalipreiserholung vorsichtiger geworden.Damals habe es geheißen, dass der im Mai schon einmal reduzierte Gewinnausblick von 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro - nach einem Rekordwert von 2,4 Milliarden Euro 2022 - wohl nicht erreichbar sei. Zwar sei mit einer Preiserholung im zweiten Halbjahr zu rechnen, doch sollte diese ausbleiben, ergäbe sich 2023 ein operativer Gewinn von rund 800 Millionen Euro, habe das Unternehmen vor wenigen Wochen mitgeteilt. Mit der am 26. Juli aktualisierten Prognose klingt K+S nun also noch vorsichtiger, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von der Privatbank Berenberg, die das Kursziel von 16,70 auf 22 Euro angehoben und den Titel von "hold" auf "buy" hochgestuft hat. Die Erholung der Kali-Preise stehe bevor, habe Analyst Aron Ceccarelli in einer am 7. August vorliegenden Studie geschrieben. Nach der dritten Gewinnwarnung in diesem Jahr seien weitere Korrekturen wohl nicht nötig, so der Experte mit Verweis unter anderem auf jüngste positive Kommentare der nordamerikanischen Konzerne Mosaic und Nutrien zur Nachfragebelebung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: