Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,00 Buy Jefferies Charlie Bentley 10.08.2023 22,00 Overweight JP Morgan Chetan Udeshi 10.08.2023 18,00 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 11.08.2023 18,00 Add Baader Bank Markus Mayer 11.08.2023 16,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 11.08.2023



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,275 EUR -0,17% (29.08.2023, 21:26)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,42 EUR +0,84% (29.08.2023, 17:42)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (29.08.2023/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 Euro oder 16,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 10. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 vorgelegt.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. August hervorgeht, rechne der Düngerkonzern K+S nach einem trägen ersten Halbjahr und der jüngsten Senkung des Jahresgewinnziels mit positiveren Trends in den verbleibenden Monaten. Nachdem der Kalidüngerpreis in Brasilien die Bodenbildung hinter sich habe, dürften die positiven Impulse nun überwiegen, habe K+S-Chef Burkhard Lohr laut Mitteilung vom 10. August gesagt. Die Nachfrage springe an und die Preise stiegen, führe der Manager in einem auf der Webseite des Unternehmens veröffentlichten Videointerview weiter aus.Wegen einer fortgesetzten Schwäche der Kalipreise im zweiten Quartal sowie der Folgen eines Hafenstreiks in Kanada, wo K+S erst vor wenigen Jahren das große Werk Bethune errichtet habe, habe Lohr beim operativen Gewinnziel für 2023 Ende Juli bereits ein zweites Mal in diesem Jahr zurückrudern müssen.Im abgelaufenen zweiten Quartal sei der Umsatz der Nordhessen daher auf 826 Millionen Euro gefallen, nach einem Rekord im Vorjahresquartal von 1,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bei der Vorlage endgültiger Zahlen mitgeteilt habe. Wie bereits bekannt, sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 97 Prozent auf 24 Millionen Euro gebrochen.Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis habe sich auf minus 54,9 Millionen Euro belaufen, nach 436,3 Millionen Gewinn vor einem Jahr. Für 2023 insgesamt werde allerdings ein "bereinigtes Konzernergebnis nach Steuern im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich" erwartet, habe es vom Unternehmen geheißen.Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss plane Lohr für 2023 mit 300 bis 450 Millionen Euro. Nach den ersten sechs Monaten stünden 274 Millionen Euro auf dem Zettel, sodass hier mit einem schwächeren zweiten Halbjahr zu rechnen sei. Die Cashflow-Entwicklung habe aber keinen Einfluss auf das laufende Aktienrückkaufprogramm, so Lohr.K+S habe im Frühjahr angekündigt, nach dem starken 2022 ab Mai eigene Aktien für bis zu 200 Millionen erwerben zu wollen, was rund 5 Prozent des Grundkapitals sei. Im zweiten Quartal wurden etwa 3 Millionen Papiere für in Summe 47 Millionen Euro erworben, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Jefferies. Das Analysehaus hat die Einstufung für den Konzern nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Zahlen, habe Analyst Charlie Bentley in einer ersten Reaktion am 10. August geschrieben. Der Ausblick impliziere für das zweite Halbjahr Preise auf dem Niveau der diesjährigen Tiefstände bei einer gleichzeitigen moderaten Erholung der Volumina.Die niedrigste Kursprognose für K+S kommt dagegen von Deutsche Bank Research: Die verantwortliche Analystin Virginie Boucher-Ferte hat die Einstufung für die Aktie nach detaillierten Quartalszahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das deutlich gesunkene operative Ergebnis (EBITDA) des Düngerkonzerns habe die vor den vorläufigen Kennziffern bestehende Konsensschätzung um 66 Prozent verfehlt, habe Boucher-Ferte in einer am 11. August vorliegenden Studie geschrieben. Der jüngst gesenkte Jahresausblick sei bestätigt worden.