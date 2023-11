Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,00 Buy Jefferies Charlie Bentley 10.08.2023 22,00 Buy Berenberg Bank Aron Ceccarelli 19.09.2023 19,00 Kaufen RBI Aaron Alber 03.10.2023 19,00 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 08.09.2023 18,00 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 25.10.2023 18,00 Add Baader Bank Markus Mayer 20.09.2023 16,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 30.08.2023 13,00 Sell UBS Priyanka Patel 06.11.2023 - Overweight JP Morgan Chetan Udeshi 20.10.2023

Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,34 EUR -1,27% (10.11.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,215 EUR -2,10% (10.11.2023, 17:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (13.11.2023/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 Euro oder 13,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 14. November ihre Ergebnisse zum dritten Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Privatbank Berenberg, die die Einstufung für den DAX-Titel nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen hat. Die Erholung der Kalinachfrage setze sich fort, womit die Entwicklung im Schlussquartal solide absehbar sei, habe Analyst Aron Ceccarelli in einer am 19. September vorliegenden Studie geschrieben. Zudem habe der Manager auf eine unverändert positive Nachfragedynamik verwiesen sowie auf die Möglichkeit einer weiteren Kapitalausschüttung im Laufe des restlichen Jahres.Die Schweizer Großbank UBS indes ist am pessimistischsten und hat zuletzt für K+S das Kursziel von 16 auf 13 Euro gesenkt. Der Titel wurde von "neutral" auf "sell" abgestuft. Analystin Priyanka Patel vermisse laut ihrer am 6. November vorliegenden Studie sowohl kurz- als auch längerfristig Ergebnisdynamik beim Kalikonzern. 2024 würden sich keine steigenden Preise abzeichnen und es fehle an Cashflow-Unterstützung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?