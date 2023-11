Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,00 Overweight JP Morgan Chetan Udeshi 14.11.2023 20,00 Buy Berenberg Bank Aron Ceccarelli 20.11.2023 18,20 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 23.11.2023 18,00 Add Baader Bank Konstantin Wiechert 14.11.2023 17,50 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 15.11.2023 16,00 Hold Deutsche Bank Tristan Lamotte 15.11.2023 15,00 Hold Jefferies Chris Counihan 16.11.2023 13,00 Sell UBS Geoff Haire 20.11.2023



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,34 EUR -1,38% (28.11.2023, 15:11)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,36 EUR -1,34% (28.11.2023, 15:00)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (28.11.2023/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22,00 Euro oder 13,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 14. November die Zahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 14. November berichtete, sehe sich der Düngekonzern K+S nach einer Stabilisierung der Kalipreise im wichtigen brasilianischen Markt auf Kurs zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Die Nachfrage sei im Vergleich zum schwächeren zweiten Quartal gestiegen, habe Konzernchef Burkhard Lohr in einem auf der K+S-Webseite am 14. November veröffentlichen Interview gesagt. Dies habe den Preisen geholfen. Allerdings bleibe die Prognosespanne für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 600 bis 800 Millionen Euro trotz des fortgeschrittenen Jahresverlaufs groß, zumal nach neun Monaten bereits 550 Millionen Euro operatives Ergebnis eingefahren seien.Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz von K+S im Vergleich zum Rekordwert des Vorjahreszeitraums um rund 40 Prozent auf 881 Millionen Euro gefallen, wie das Unternehmen in Kassel weiter mitgeteilt habe. Der operative Gewinn sei um fast 90 Prozent auf 72 Millionen Euro eingebrochen.Der für die Dividende wichtige bereinigte Finanzmittelzufluss habe sich in den drei Monaten bis Ende September auf rund 54 Millionen Euro belaufen. Für das Dreivierteljahr würden sich damit 328 Millionen Euro bereinigter Free Cashflow - nach 814 Millionen vor einem Jahr ergeben. Für 2023 peilt Lohr weiterhin 300 bis 450 Millionen an, so die dpa-AFX weiter.Ein niedrigeres Kursziel sieht hingegen Jefferies: Das Analysehaus hat K+S von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 25 auf 15 Euro gesenkt. Analyst Chris Counihan stelle in seiner am 16. November vorliegenden Studie die Frage in den Raum, ob die Finanzrisiken beim Kalikonzern zurückkehren würden. Kaum Spielraum für die Freisetzung von Umlaufvermögen und gleichzeitig steigende Investitionen stellten die neue Dividendenpolitik auf die Bewährungsprobe. Counihan habe seine Schätzungen für 2024 deutlich gekappt und liege beim operativen Ergebnis (EBITDA) 20 Prozent unter dem Konsens am unteren Ende der Expertenrange.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: