Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.04.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) weiterhin zu kaufen.K+S habe im Jahr 2022 von hohen Absatzpreisen profitiert, welche sich im Zuge der geopolitischen Spannungen bzw. des Russland-Ukraine-Konflikts nachhaltig auf einem höheren Niveau festsetzen dürften. Die günstigen Marktbedingungen würden sich auch in der Prognose für das laufende Geschäftsjahr widerspiegeln, wo zwar mit einem geringeren, aber immer noch äußerst soliden Ergebnis gerechnet werde.Achillesferse bleibe ein möglicher Gasengpass in Europa. Das Risiko für eine generelle Energieknappheit samt angeordneter Produktionsunterbrechungen habe sich dank der Diversifizierung der Versorgung in den letzten Quartalen jedoch erheblich verringert.Eine rasche Beilegung des Russland-Ukraine-Konflikts wäre zwar höchst wünschenswert, scheine aber auf absehbare Zeit unwahrscheinlich. Insofern rechne Alber mit keiner baldigen Rücknahme der Sanktionen bzw. Rückkehr russischer und weißrussischer Kali-Produzenten, weshalb das Marktumfeld für mittel- und westeuropäische Produzenten wie K+S weiterhin günstig bleibe.Das Kursziel von EUR 25,90 (zuvor: EUR 24,90) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der K+S-Aktie berücksichtige gegenüber der Peer Group Bewertungsabschläge, welche Alber aus der historischen Beobachtung sowie der Tatsache, dass Deutschland und hier vor allem K +S von potenziellen Energieengpässen stärker als andere Länder bzw. Unternehmen betroffen wäre, gerechtfertigt erscheinen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity